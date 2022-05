Cum sa incetinim imbatranirea pulmonara

Trecerea anilor, inaintarea in varsta ne afecteaza intreg organismul nu numai partea exterioara. Potrivit medicului Mihaela Bilic, de vina ar fi oxigenul fara de care nu putem trai si care ne rugineste in mod inevitabil. Iar cele mai expuse organe la contactul cu aerul sunt pielea si aparatul respirator. Oxigenul este esential in procesele metabolice, doar ca in urma reactiilor oxidative apar radicalii liberi cu efect nociv pentru organism. Epiteliul cutanat si alveolele pulmonare sunt primele ... citeste toata stirea