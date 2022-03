Cum sa le spunem copiilor despre ce se intampla in Ucraina

Pe masura ce conflictul din Ucraina escaladeaza, copiii vad imagini si aud informatii la stiri care le induc sentimente de nesiguranta, frica si anxietate, pe care parintii este important sa le poata gestiona. Specialistii in sanatate psiho-emotionala din cadrul Organizatiei Salvati Copiii spun ca la varste mici, copiii nu inteleg pe deplin ce se intampla in Ucraina si au multe intrebari privind imaginile, povestile sau discutiile la care sunt martori.Cercetarile la nivel global efectuate in ... citeste toata stirea