Cum se transmite variola maimutei

Infectia, in cazurile initiale, apare dupa un contact direct cu sangele, lichidele biologice, leziunile cutanate si mucoasele animalelor infectate.Potrivit cunostintelor medicale actuale, transmiterea secundara - denumita si "interumana" - necesita un contact apropiat si prelungit intre doua persoane si se realizeaza in principal prin saliva sau prin puroiul din leziunile cutanate formate in timpul infectarii.Mai multi experti au subliniat ca desi acest virus ... citeste toata stirea