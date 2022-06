Cum sunt atrasi tinerii din Romania sa devina consumatori si apoi traficanti de cocaina. Ce nume de cod avea drogul

Politia a fost nevoita sa trimita investigatori sub acoperire pentru a afla modul de operare al unei retele de traficanti de droguri care actiona in sud-estul Romaniei. Dealerii vorbeau codat la telefon si ii atrageau treptat pe consumatori in distributia cocainei. Curtea de Apel Galati a condamnat definitiv pe 27 iunie o grupare infractionala la pedepse cuprinse intre 4 ani si 5 ani si 6 luni de inchisoare cu executare efectiva pentru trafic de droguri de mare risc. Cei care au cumparat ... citeste toata stirea