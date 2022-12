Cum va fi vremea de Revelion si 1 ianuarie

Vremea de Revelion si 1 ianuarie! Alina Serban, meteorolog ANM, spune la ce sa ne asteptam:"Vorbim de incalzirea vremii. De altfel, nici astazi nu a fost o zi rece, daca ne raportam la data din calendar. Insa temperaturile vor creste treptat, astfel ca sambata, 31 decembrie, ne asteptam sa avem in multe orase maxime de 10 si peste 10 grade Celsius, chiar 13-14 grade Celsius in partea de vest a teritoriului. Duminica, in prima zi a anului 2023, temperaturile vor fi foarte ridicate. Conform ... citeste toata stirea