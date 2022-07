Cum vor sa rezolve autoritatile din Galati criza provocata de seceta. Investitie de 100 milioane euro

Print-o investitie uriasa de aproximativ 100 de milioane de euro se vor iriga 28.000 de hectare de teren agricol, a anuntat presedintele Consiliului Judetean Galati, sambata, 9 iulie, in timpul vizitei ministrului Agriculturii, Petre Daea. Este o investitie extrem de importanta pentru agricultura galateana, mai ales in contextul temperaturilor extreme si a noului context international, in care specialistii avertizeaza o posibila criza alimentara. De asemenea, proiectul va duce in mod cert la ... citeste toata stirea