Curierul care a inscenat o talharie a fugit in Anglia. Furase incasari de 15.000 de lei

Ca sa faca rost de bani pentru rezolvarea unor probleme financiare personale, un tanar i-a indus in eroare pe politisti, reclamand o talharie imaginara a carei victima ar fi fost. A recunoscut in cele din urma ca el a furat banii, iar dupa ce i-a restituit, a plecat in Anglia. Judecatoria Galati l-a condamnat in 5 august pe Zamfir Ionut Momoloaca, un tanar de 25 de ani din Galati, la 2 ani de inchisoare cu executare pentru delapidare. Decizia instantei nu este definitiva.Barbatul este ... citeste toata stirea