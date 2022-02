Cursurile de conducere defensiva, obligatorii pentru noii soferi

Romania este tara din Uniunea Europeana unde se produc cele mai multe accidente mortale. Legea nr. 20/2022 privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a adus multe modificari la Codul Rutier, despre care Monitorul de Galati a relatat in articolele:- COD RUTIER 2022: Trusa medicala lipsa sau incompleta, amenda de peste 700 lei;- Schimbari in Codul Rutier: Cu cat cresc amenzile si cine NU mai are voie sa aiba permis in 2022;- ... citeste toata stirea