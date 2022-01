Curtea de Conturi a luat la puricat societatile din subordinea Primariei Galati

Activitate sustinuta, la sfarsitul anului trecut, a Curtii de Conturi Galati la societatile aflate sub umbrela Primariei municipiului Galati. Este vorba despre Gospodarire Urbana, Ecosal, Transurb si Administratia Pietelor Agroalimentare care au fost suspuse unor actiuni de control de catre Curtea de Conturi.Daca la Administratia Pietelor Agroalimentare au fost constatate doar unele nereguli in scoaterea din functiune, casarea unor bunuri materiale uzate fizic si amortizate complet, in sensul ... citeste toata stirea