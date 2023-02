CUTREMUR IN TURCIA | Aeronave ale Fortelor Aeriene Romane, in sprijinul populatiei afectate

Doua aeronave de transport de tip C-130 Hercules si C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, executa luni, 6 februarie, o misiune de transport al materialelor si echipei de salvare RO-USAR, formata din personal specializat de interventie in astfel de situatii din cadrul IGSU, care va interveni de urgenta in sprijinul populatiei afectate de cutremurul produs in aceasta dimineata in Turcia. Aeronavele militare vor decola din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni luni, 6 februarie, in ... citeste toata stirea