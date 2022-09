Damen se apuca de construit o noua clasa de nave si fundatii plutitoare pentru turbine eoliene

Compania Damen Shipyards a anuntat, marti, 20 septembrie 2022, ca dezvolta o noua clasa de nave care va fi capabila sa sprijine urmatoarea mare dezvoltare in domeniul eolian offshore. Este vorba despre lansarea de turbine eoliene plutitoare offshore la scara larga (FOWT). Prognozele indica faptul ca pana in 2050 peste 200 GW de noi FOWT vor fi in functiune, echivalentul a aproximativ 13.500 de unitati care impreuna vor aduce o contributie semnificativa la tranzitia la energie curata.Avand in ... citeste toata stirea