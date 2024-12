Dan Nica solicita din nou implicarea Comisiei Europene in ancheta privind influentele TikTok in alegerile prezidentiale din Romania

Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegatiei PSD in Parlamentul European, a reiterat in Legislativul European solicitarea de implicare a Comisiei Europene in ancheta legata de posibila implicare a aplicatiei TikTok in campania electorala din primul tur al alegerilor prezidentiale din Romania. Dan Nica si-a exprimat nemultumirea fata de lipsa de reactie a liderilor Comisiei Europene in fata acestui subiect, considerand ca este important ca institutiile europene sa intervina pentru a preveni ... citește toată știrea