Dansurile periculoase ale barbatilor georgieni, ajung la Galati

Sar scantei pe scena din sabiile si cutitele barbatilor Sukhishvili! Dansatorii georgieni uimesc cu coreografia sa, cu rotirile in aer si la sol, cu sariturile ametitoare care abunda scena cu energie. Barbatii danseaza cu o precizie uimitoare, iar femeile se misca gratios precum ingerii. Ei danseaza in sosete fara ajutorul pantofilor "de blocaj". Unicii barbati in lume care danseaza in sosete. In cele mai vechi timpuri se considera inadmisibil sa stai in genunchi in fata unei domnisoare. In ... citeste toata stirea