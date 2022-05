De ce a dinamitat Armata Romana cel mai frumos pod din tara, construit de marele inginer Anghel Saligny

Podul de la Cosmesti, construit de inginerul Anghel Saligny, a fost dinamitat de catre Armata Romana, in timpul Primului Razboi Mondial, pentru a impiedica trecerea peste Siret a trupelor germane. Potrivit istoricilor, in anul 1882, marele inginer roman Anghel Saligny, nascut la Serbanesti, judetul Galati, a realizat proiectul podului de la Cosmesti. Constructia podului a durat trei ani, mai exact din 1885 si pana in 1888.Podul era conceput etajat: cu cale ferata deasupra si rutiera jos. ... citeste toata stirea