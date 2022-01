De ce a scazut dramatic natalitatea in Romania in timpul pandemiei. Explicatiile unui cunoscut medic

In perioada pandemiei, in Romania s-au nascut cei mai putini copii din 1930 pana in prezent, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Specialistii considera ca populatia a fost speriata si a analizat mult mai atent posibilitatea conceptiei unui copil. Medicul Alexandru Nechifor, prorector al Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, a studiat motivele privind teama si reticenta femeilor de a ramane insarcinate in pandemie.Potrivit acestuia, oamenii au fost speriati si au analizat ... citeste toata stirea