De ce-s mai scumpi cu 40% fata de anul trecut castravetii de la Matca. Explicatiile fermierilor

E vremea castravetilor de Matca, cel mai mare bazin legumicol din tara, iar in piata angro din localitate, fermierii au iesit cu prima cultura. Un kilogram de castraveti se vinde cu 10-11 lei, cu trei lei mai mult decat anul trecut, in aceeasi perioada. Cu primii castraveti a iesit pe piata si fermierul Sorin Dragomir. A pus in pamant 9.000 de fire de rasad de castraveti si se asteapta la o productie de cel putin 25 de tone. Pentru ca e prima cultura, si pretul este unul pe masura: intre 10-11 ... citeste toata stirea