De ce se imbolnavesc copiii. Medic: "Alimentatia proasta si stresul au impact asupra rezistentei la infectii"

Medicul specialist de medicina de familie Egri Eduard sustine ca un copil mic in colectivitate poate avea pana la opt raceli pe an, insa o problema apare atunci cand racelile banale sunt inlocuite de pneumonii, bronsite, laringite sau otite. "Un copil mic in colectivitate poate avea pana la 8 raceli pe an iar acest lucru nu trebuie sa ne ingrijoreze. Repet, raceli iar asta se intampla de cand lumea si pamantul mai ales la cei care frecventeaza crese si gradinite. Repet inca o data, raceli", ... citeste toata stirea