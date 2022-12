De duminica, politistii locali au dreptul sa dea amenzi soferilor pentru incalecarea unor reguli noi din Codul rutier

Incepand de duminica, 11 decembrie 2022, politistii locali au dreptul sa dea amenzi de pana la 2.900 de lei, in cazul persoanelor fizice, si de pana la 14.500 de lei, in cazul persoanelor juridice, daca sunt incalcate noile reguli din Codul rutier.Este vorba despre aplicarea Legii 335/2022, ce se va aplica din 11 decembrie 2022, ce vizeaza, de fapt, modificarea Codului rutier (OUG 195/2002) si va obliga proprietarii de masini sa dea detalii privind soferul, in cazul in care le imprumuta, si ... citeste toata stirea