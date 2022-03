Detalii despre starea medicala a celor doi ucraineni raniti, mama si fiu, transferati la un spital din Romania

Autoritatile fac precizari despre starea de sanatate a celor doua persoane civile, mama si fiu, ranite in razboiul din Ucraina, care au fost transferate miercuri, 2 martie, la un spital din Romania. Potrivit Prefecturii Galati, cei doi pacienti ucraineni internati a Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Aristide Serfioti" Galati sunt in stare stabila. Ei sunt internati in compartimentul ortopedie-traumatologie si sunt sub monitorizarea medicilor. "Dupa investigatiile efectuate de echipa ... citeste toata stirea