Detinuti din Galati, dusi in pelerinaj la biserica

Serviciul Reintegrare Sociala al Penitenciarul Galati, prin preotul capelan, a desfasurat, in data de 30.06.2022, activitatea intitulata sugestiv "Vizita in comunitate - Pelerinaj", cu rol de exersare de catre persoanele private de libertate, in cadrul comunitatii locale, a unor conduite care sa faciliteze dezvoltarea personala si reintegrarea sociala.Pelerinajul s-a realizat la Biserica "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, Sf. Mare Mucenic Gheorghe si Sfintii 40 de Mucenici" din municipiul ... citeste toata stirea