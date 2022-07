Detinutii din Galati isi cauta de munca!

Penitenciarul Galati anunta, prin intermediul unui comunicat de presa, ca ofera forta de munca speciala - persoane private de libertate - in regim prestari servicii in conditii avantajoase pentru societatile comerciale, dupa cum urmeaza:- asigurarea unui numar constant de persoane private de libertate pe toata durata derularii contractului atat in interiorul penitenciarului cat si in exteriorul acestuia;- negocierea tarifelor, luandu-se in considerare salariul minim brut pe economie;- ... citeste toata stirea