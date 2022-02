Dintre toate judetele de la malul Dunarii, Galatiul este singurul care arunca gunoiul la intamplare

Asociatia Mai Mult Verde semnaleaza prin intermediul unui comunicat de presa ca aproape 9.500 de tone de plastic sunt generate anual in judetul Galati, ceea ce inseamna ca fiecare locuitor al judetului arunca anual aproximativ 18 kilograme de plastic. Din aceasta cantitate, doar 9,5% este colectata separat si ajunge la statiile de sortare si reciclare. Galati este singurul judet riveran Dunarii in care, in mediul rural, nu se colecteaza separat. Cifrele au fost extrase din Planul Judetean de ... citeste toata stirea