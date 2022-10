Directori noi la RAR si APA CANAL Galati

Luna octombrie aduce schimbari pe banda rulanta printre directorii societatilor concentrate, deconcentrate sau de servicii publice.Astfel, incepand cu data de 01 octombrie 2022, operatorul regional Apa Canal S.A. Galati are un nou director general. Este vorba despre Aurel Condurache (foto 1 a ') care pana la data de 30 septembrie 2022 a ocupat functia de director tehnic productie, insa are 30 de ani vechime in aceasta societate. ... citeste toata stirea