Dispozitivul inventat de un student care protejeaza soferii de motociclisti si biciclisti

Andrei Popa, student la Facultatea de Inginerie din Galati, a creat un algoritm care identifica biciclistii si motociclistii cand se apropie de masini, iar soferii sunt atentionati sonor si vizual pentru a-i evita in eventualitatea ar ajunge in unghiul mort al autovehiculelor. Andrei Popa (22 de ani), student in anul II la Facultatea de Inginerie din Galati, din cadrul Universitatii "Dunarea de Jos", a creat recent un algoritm ce are ca scop identificarea biciclistilor si motociclistilor care ... citeste toata stirea