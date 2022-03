Doi baieti din Galati au disparut de acasa. Politia face apel catre populatie

Doi minori, ambii de 16 ani, au fost dati disparuti deoarece au plecat de la domiciliile lor si nu au mai revenit. Politistii apeleaza la populatie in speranta ca cei doi vor fi gasiti. Politistii din Galati au fost sesizati marti, 22 martie, in jurul orei 15.40, de un barbat, cu privire la faptul ca fiul sau, Raducu-Dorin Paun, in varsta de 16 ani, a plecat de acasa si nu a mai revenit. Baiatul era imbracat cu o geaca de culoare neagra, vesta si pantaloni negri si era incaltat cu pantofi sport ... citeste toata stirea