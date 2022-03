Doi barbati cu infarct masiv, salvati la Galati

Doi barbati, in varsta de 35 si 46 de ani, cu infarct masiv, au fost salvati de urgenta, zilele trecute, la Galati, de catre echipa medicala specializata in cardiologie interventionala. "Au fost realizate proceduri medicale complexe, care au necesitat coronarografii, tromboaspiratii pentru deblocarea vasului principal al inimii si montarea de stenturi. Riscul de deces era foarte mare, iar echipa medicala a reactionat prompt, astfel incat, astazi, cei doi barbati sunt in viata, alaturi de ... citeste toata stirea