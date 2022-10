Si in acest an, doi jandarmi galateni alearga la Stafeta Veteranilor "Invictus". "Deja stiti din postarile noastre ca avem doi impatimiti ai atletismului, Cristi Onofrei si Costel Tarala (foto a '). Cristi si Costel nu au putut rezista provocarii si au ales ca in acest an sa alerge pe distanta de 100 km, intre Braila si Buzau. Cursa lor a inceput astazi, la ora 07:00, iar daca, din ... citeste toata stirea