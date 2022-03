Doi tineri din Galati cautati cu disperare de familii si politie

Politistii galateni cauta doi minori, ambii de 16 ani, care, la data de 22 martie a.c. au plecat de la domiciliile lor, din municipiul Galati, si nu au mai revenit.La data de 22 martie a.c., in jurul orei 15.40, politistii Sectiei 4 Politie Galati au fost sesizati de un barbat, din municipiul Galati, cu privire la faptul ca, in cursul aceleiasi dimineti, fiul sau, Paun Raducu - Dorin, in varsta de 16 ani, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.La momentul plecarii, minorul era imbracat ... citeste toata stirea