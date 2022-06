Doliu in Facultatea de Inginerie Galati: A incetat din viata Prof. univ. dr. ing. Danut MIHAILESCU

Departamentul Ingineria Fabricatiei, Facultatea de Inginerie, Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati anunta cu profund regret ca in ziua de 31 mai 2022, a incetat din viata distinsul Prof. univ. dr. ing. Danut MIHAILESCU, directorul Centrului de Cercetari Avansate in Domeniul Sudarii (SUDAV), din cadrul Departamentului Ingineria Fabricatiei, Facultatea de Inginerie, Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati."Domnul Profesor s-a nascut in Galati, in data de 03 decembrie 1956, unde a si urmat ... citeste toata stirea