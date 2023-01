Doliu in invatamantul galatean

La inceput de an, invatamantul galatean este in doliu. "Ne pleaca profesorii... Astazi (n.r. - luni, 02 ianuarie 2023) s-a stins din viata dna Mihaela-Liana Popa (foto a "), fost profesor la Colegiul "Dumitru Motoc" din Galati, o prietena apropiata a Bibliotecii "V.A. Urechia" si o persoana implicata activ in viata comunitatii locale (n. 22 apr. 1942). Suntem alaturi de familia dlui prof. Corneliu Popa, care trece prin acest greu ... citeste toata stirea