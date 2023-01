Doliu in lumea artistica din Galati

Lumea artistica din Galati este in doliu. S-a stins din viata scenograful Mircea Nicolau (foto a "), a anuntat astazi Serviciul Referinte - Galati.Nascut la data de 19 noiembrie 1932, in Braila, Mircea Nicolau a fost pictor suprarealist si scenograf la Teatrul de Stat si la Teatrul de Papusi din Galati, in perioada 1964 - 1986, lucrand decoruri si costume pentru teatrele din Galati, Botosani, Baia Mare, Targu Mures, Barlad, Constanta si Bucuresti.Membru al Uniunii Artistilor ... citeste toata stirea