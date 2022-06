Doliu in medicina galateana! Un distins doctor a plecat la ceruri

Medicina galateana este in doliu. Dr. Achimescu Bogdan Mircea a trecut la cele vesnice. Colegii deplang trecerea in eternitate a distinsului doctor. "Drum lin catre cele mai inalte stele, Bogdan! Colegiul Medicilor Stomatologi Galati deplange trecerea in eternitate a distinsului coleg dr. ACHIMESCU BOGDAN MIRCEA. Medic cu inalta tinuta etica si profesionala, Bogdan a fost mereu acel OM la care puteai gasi sfaturile cele mai bune, dar si zambetele de care aveam nevoie. Sot, tata, fiu, prieten si ... citeste toata stirea