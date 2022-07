Doliu la Spitalul Judetean Galati. O tanara asistenta medicala a plecat la ceruri

Gica Lazarovici, asistent medical in cadrul Spitalului Judetean "Sf. Andrei" din Galati, a trecut cele vesnice. Colegii deplang trecerea in nefiinta a acesteia: "Astazi, 8 iulie, la orele-amiezii, Gica Lazarovici, asistent medical in cadrul Spitalului Judetean "Sf. Andrei" din Galati, va fi depusa la Biserica "Sfantul Ioan Botezatorul" din localitatea Faurei, judetul Braila. Sambata, 9 iulie, la ora 19.00, va fi savarsita slujba Stalpilor (Cina), urmand ca duminica, 10 iulie, dupa Sfanta ... citeste toata stirea