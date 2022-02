Doua adolescente de 16 ani din judetul Galati sunt cautate de politisti. Nu au mai ajuns acasa de la scoala

Doua cazuri de disparitie in ultimele 24 de ore, in judetul Galati. Este vorba de doua fete de 16 ani, care au plecat de la domiciul lor, au mers la scoala, insa nu au mai revenit. Parintii au alertat Politia. Prima disparitie a fost anuntata miercuri, 9 februarie, in jurul orei 18.30. Un barbat, din comuna Oancea, judetul Galati, a sesizat politistii Sectiei 5 Politie Rurala Radesti cu privire la faptul ca fiica sa, de 16 ani, a plecat de la domiciliul sau, din comuna Oancea, pentru a merge la ... citeste toata stirea