Doua cadre medicale, batute la Spitalul din Tecuci. Patru barbati au provocat un scandal

Doua cadre medicale de la Spitalul din Tecuci, judetul Galati, au fost lovite in urma unui scandal provocat de mai multi barbati. Doi dintre ei au fost retinuti si sunt cercetati pentru "lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice". Scandalul a avut loc marti, 1 martie in jurul orei 19.00, la Spitalul Municipal Tecuci. Politistii au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca, in unitatea medicala, are loc un conflict in care sunt implicate mai ... citeste toata stirea