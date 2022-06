Doua zile de festival traditional si international de turism creativ la Sendreni (FOTO)

In comuna Sendreni, judetul Galati, vineri, 17 iunie 2022, s-a dat startul unui festival cu muzica populara si produse traditionale din Romania, Grecia, Bulgaria si Turcia.Este vorba despre "Festivalul COME & SEE Lunca Joasa a Siretului", un eveniment traditional in domeniul turismului creativ, organizat de Asociatia Grup de Actiune Locala (GAL) Lunca Joasa a Siretului, activitate din cadrul proiectului de cooperare international "Culture and origins through mutual events in South Eastern ... citeste toata stirea