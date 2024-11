Dragos-Lucian MAGEARU candidat PSD pentru Camera Deputatilor: "Munca in echipa PSD"

"Visul de a rasplati deopotriva Galatiul - locul nasterii mele - si comunitatea noastra, acest vis traieste in mine dintotdeauna. Aici am avut cea mai frumoasa copilarie, stiu fiecare bloc si strada din cartierul meu, aici am colegii - care imi sunt si prieteni -, aici am familia.Pentru mine, Galatiul inseamna Acasa. Oricand ne putem face casa mai frumoasa si mai confortabila", explica Dragos-Lucian Magearu decizia de a se implica de la nivel parlamentar in dezvoltarea orasului.Munca in ... citește toată știrea