Dramaticul galatean reduce la 30% gradul de ocupare a Salii de Spectacole

Teatrul Dramatic "Fani Tardini" reduce la 30% gradul de ocupare a Salii de Spectacole, in conformitate cu prevederile HCNSU nr. 1/05.01.2022."Organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte in spatii inchise sau deschise va fi permisa in intervalul orar 5,00-22,00, cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului si cu purtarea mastii de protectie, in judetele/localitatile in care rata de incidenta ... citeste toata stirea