Dupa canicula, furtuni puternice la Galati! COD GALBEN de ploi torentiale, fulgere, vijelii si grindina

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteorologica de vreme severa, de tip COD GALBEN, cu interval de valabilitate 6 iulie, ora 10.30 - 7 iulie, ora 12.00, fenomenele vizate fiind instabilitate atmosferica temporar accentuata, iar judetul Galati face parte dintre zonele afectate (foto a ").Astfel, potrivit ANM, in intervalul mentionat, in centrul, nordul si nord-estul tarii, apoi si in sud si est, vor fi perioade cu ... citeste toata stirea