Dupa COVID-19 si variola maimutei, a aparut si MRSA, o tulpina care poate trece de la porci la oameni

O tulpina extrem de rezistenta la antibiotice a super-bacteriei stafilococul auriu meticilino-rezistent (MRSA) care a aparut la animale din crescatorii in ultimii 50 de ani se poate transmite la om, sugereaza un nou studiu, informeaza DPA/PA Media.Tulpina, CC398, a devenit tipul dominant de MRSA la animalele de crescatorie din Europa - probabil ca urmare a utilizarii pe scara larga a antibioticelor la porci - si este, de asemenea, o cauza din ce in ce mai frecventa in cazurile de infectare la ... citeste toata stirea