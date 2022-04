Durerea fara margini a unui tanar galatean care isi strange in brate sotia decedata la doar 18 ani

Imaginile in care a fost surprinsa durerea unui tanar devastat de moartea iubitei sale sotii au devenit virale pe retelele de socializare. Naomi s-a stins din viata la doar 18 ani, dupa o comotie cerebrala, noteaza dobrogea.tv.Povestea lor de dragoste a inceput in 2018, cand ea avea 14 ani, iar el 15. In ziua in care Naomi a implinit 17 ani, Moise a cerut-o in casatorie. In vara anului 2021, cei doi au facut si nunta. Povestea lor s-a sfarsit cumplit la sfarsitul lunii martie, anul acesta, ... citeste toata stirea