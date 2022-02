Ecosal: Este sezonul in care, din nefericire, apar puii de pisici si de caini pe strazi, unii dintre ei fiind aruncati de stapani iresponsabili

Abandonul puilor este cauzat de persoanele care locuiesc in medii rurale ori urbane, preponderent la casa cu curte care, in loc sa-si sterilizeze animalele, prefera sa le lase sa-si urmeze instinctul, iar puii rezultati sunt abandonati in piete aglomerate, la periferii, tomberoane etc.Factorii care contribuie la amplificarea fenomenului ar fi: sursele de hrana (resturi menajere care abunda), oamenii care hranesc generatii intregi de pui proveniti de la cateaua blocului, in loc s-o sterilizeze ... citeste toata stirea