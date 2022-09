Elevi ai Liceului de Arte Galati, concert live de Ziua Internationala a Muzicii

Muzeul de Istorie "Paul Paltanea", in parteneriat cu Biblioteca Judeteana "V.A. Urechia" si Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin", organizeaza vineri, 30 septembrie 2022, ora 13.00, vernisajul expozitiei "Din fericire, exista muzica", pentru a sarbatori "Ziua Internationala a Muzicii".Ziua Internationala a Muzicii este celebrata, in fiecare an, la 01 octombrie si evidentiaza rolul pe care il are muzica in viata oamenilor de pe intreaga planeta. Prima Zi Internationala a Muzicii a fost sarbatorita, ... citeste toata stirea