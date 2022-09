Elevii de 10 ai Galatiului, intrare gratuita la Danube Rock Sounds Galati 2022

In perioada 16-18 septembrie 2022, la Plaja Dunarea, va avea loc festivalul Danube Rock Sounds, ajuns la cea de-a opta editie, iar elevii cu medii generale de 10.00 incheiate in anul scolar anterior vor avea acces gratuit, informeaza Primaria municipiului Galati. Astfel, iubitorii de rock vor putea asculta live trupe indragite precum Alternosfera, The Mono Jacks, Vita de Vie, Trooper, Robin and the Backstabbers, Omul cu Sobolani, Bogdan Simion si Lautarii de Matase, Domino, Implant pentru Refuz, ... citeste toata stirea