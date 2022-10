Elevii de 10 ai Galatiului, premiati de catre primarul Ionut Pucheanu (FOTO)

Cei 13 elevi care au obtinut medii de 10 anul acesta la Evaluarea Nationala si Bacalaureat au fost premiati astazi, joi, 27 octombrie 2022, de catre primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu, in debutul sedintei Consiliului Local. "Avem copii inteligenti la Galati, cu rezultate extraordinare care ne fac mandri si care merita toata aprecierea. Sunt sigur ca vom mai auzi numele lor pentru ca am convingerea ca vor face performanta in domeniile pe care le vor imbratisa. Tin sa ii felicit public ... citeste toata stirea