Elevii Liceului Tehnologic "Aurel Vlaicu" Galati lupta pentru schimbarile climatice

Joi, 06 octombrie 2022, va avea loc la Foisor - Faleza inferioara a Dunarii, ora 14.00, evenimentul local "Climate of Change", organizat de Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu". Proiectul educational, coordonat de profesorii Varlan Oana-Georgiana si Neghina Maricica, in colaborare cu ViitorPlus - asociatia pentru dezvoltare durabila, are drept scop implicarea tinerilor in viata comunitatii si cresterea gradului de constientizare cu privire la problemele legate de schimbarile climatice actuale. ... citeste toata stirea