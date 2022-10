Erasmus Days la Colegiul National "Alexandru Ioan Cuza"

#ErasmusDays 2022 a fost un eveniment marca Erasmus+ si, pe parcursul a trei zile: 13, 14 si 15 octombrie 2022, a pus in valoare doua evenimente majore care marcheaza acest an, respectiv: celebrarea a 35 de ani de existenta a programului Erasmus+, dar si Anul European al Tineretului. Astfel, evenimentele organizate au vizat cele doua tematici si au incurajat participantii sa fie creativi in a atinge cat mai bine obiectivul din acest an: Impartasirea valorilor noastre europene cu tinerii de azi ... citeste toata stirea