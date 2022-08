Eroii nestiuti ai Romaniei. Dramele ucrainenilor, povestite de doi romani care-i hranesc pe refugiati

Ionut si Felix au donat mii de meniuri in ultimele luni de cand a inceput razboiul, si-au transformat restaurantele in depozite pentru haine si articole de prima necesitate si au ajutat la cazarea a sute de refugiati ucraineni speriati si confuzi dupa ce si-au parasit in graba casele. Ionut Potarniche (32 de ani) si Felix Razlog (48 de ani) sunt patroni de restaurante in Galati si inca de la inceputul invaziei rusesti in Ucraina au sarit sa ii ajute pe refugiatii care au venit cu miile in ... citeste toata stirea