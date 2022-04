Escrocul care a facut avere cu o vila in constructie din Mamaia. Vindea apartamente care nu ii apartineau

Un barbat a pus in practica o schema infractionala prin care a obtinut aproape 200.000 de euro prin promisiunea de vanzare a doua apartamente, desi stia ca unul dintre ele fusese gajat la o banca, iar al doilea il vanduse unei alte persoane. Curtea de Apel Galati l-a condamnat defnitiv pe Marius Florin Podut la un an si 6 luni de inchisoare cu executare pentru inselaciune in forma continuata.De amintit este ca, initial, Judecatoria Galati ii aplicase o pedeapsa de 2 ani si 6 luni de inchisoare, ... citeste toata stirea