Este inima ta sanatoasa?

Una dintre cheile spre o inima sanatoasa este o dieta variata si echilibrata. Daca mananci fructe, legume, cereale integrale, leguminoase, carne slaba, peste, fructe de mare si iti limitezi aportul de alimente prajite si procesate, alcool, sare, zaharuri, carne rosie sau procesata si bauturi dulci, esti pe drumul cel bun!De asemenea, amintiti-va sa consumati portii rezonabile, in conformitate cu activitatea dvs. fizica. In plus, trebuie sa fii activ! In fiecare saptamana, trebuie sa efectuati ... citeste toata stirea